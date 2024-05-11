Попова Татьяна 02.05.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Никита Денисович

Отец ребёнка: Попов Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Денис

Рождение ребёнка
2005

Сын: Попов Сергей Денисович

Отец ребёнка: Попов Денис

Рождение ребёнка
11.05.2012

Сын: Попов Александр Денисович

Отец ребёнка: Попов Денис

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