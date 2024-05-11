Попова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Денис
Рождение ребёнка
2005
Отец ребёнка: Попов Денис
Рождение ребёнка
11.05.2012
Сын: Попов Александр Денисович
Отец ребёнка: Попов Денис