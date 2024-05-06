(Гончарова) Мария Гавриловна 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Гончарова) Мария Гавриловна

(Гончарова) Мария Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Гончаров Е.

Мать: Сердюк Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
Смерть
Неизвестно
Львов, Львівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.