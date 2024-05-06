Горячева Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говоров Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно