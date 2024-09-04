Мезрина (Камушева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Камушев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Мезрин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрин) Аксинья
Отец ребёнка: Мезрин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Анисья
Отец ребёнка: Мезрин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Матвей
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера
Отец ребёнка: Мезрин Матвей
Рождение ребёнка
23.02.1921
Дочь: Полянских (Мезрина) Анна
Отец ребёнка: Мезрин Матвей
Смерть
1945