Мезрина (Камушева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Камушева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Камушев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Мезрин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрин) Аксинья

Отец ребёнка: Мезрин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Анисья

Отец ребёнка: Мезрин Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Матвей

Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера

Отец ребёнка: Мезрин Матвей

Рождение ребёнка
23.02.1921

Дочь: Полянских (Мезрина) Анна

Отец ребёнка: Мезрин Матвей

Смерть
1945

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