Серов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серов Михаил Карпович

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.11.1986

Дочь: Мирохина Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Серова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1993

Сын: Серов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Серова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Серова Нина Николаевна

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