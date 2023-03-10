Серов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серов Михаил Карпович
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.11.1986
Дочь: Мирохина Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Серова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1993
Сын: Серов Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Серова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Серова Нина Николаевна