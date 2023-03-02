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(Журка) Вера Николаевна
(Журка) Вера Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1963
Пол
Женский
Отец
Журка Николай Семенович
1936 г.р.
Мать
(Кунцева) Таисия Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963
Отец:
Журка Николай Семенович
Мать:
Таисия Максимовна
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