Чирков Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чирков Фёдор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чирков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1858
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно