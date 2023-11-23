Иакинфий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИакинфий Данилов

Иакинфий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

(Морев) Иакинфий Данилович (1759 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Станилова Мологского уезла. В 1832 году уволен за штат. Жена его Анна Григорьевна (1765-?). Дети: Серг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1799

Сын: Морев Сергей Иакинфиев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Морев Николай Иакинфиев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Работа или профессия
1832
уволен за штат
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.