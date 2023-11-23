Иакинфий Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
(Морев) Иакинфий Данилович (1759 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Станилова Мологского уезла. В 1832 году уволен за штат. Жена его Анна Григорьевна (1765-?). Дети: Серг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Работа или профессия
1832
уволен за штат
Смерть
Неизвестно