Седых Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1924
Дочь: Анфиса Геогриевна
Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: Банцирева Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич