Седых Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1924

Дочь: Анфиса Геогриевна

Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: Банцирева Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Банцирев Егор Яковлевич

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