Караваев Константин Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Караваев Лаврентий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Караваев Ефим Константинович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
16.10.1900
Сын: Караваев Дмитрий Константинович
Место жительства
Около 1900
Смерть
Неизвестно