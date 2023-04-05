Караваев Константин Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараваев Константин Лаврентьевич

Караваев Константин Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Караваев Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Караваев Ефим Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агафья Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Караваев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Около 1900
Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close