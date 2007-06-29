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Смирнов Антон Евгеньевич
Смирнов Антон Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Евгений Алексеевич
1978 г.р.
Мать
Смирнова (Тибакумова) Татьяна Рашидовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2007
Отец:
Смирнов Евгений Алексеевич
Мать:
Смирнова Татьяна Рашидовна
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