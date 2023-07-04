Дорохова Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Антон
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дорохова Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Дорохов Игнат Герасимович
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дорохов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дорохова Акулина Герасимовна
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дорохов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно