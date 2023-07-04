Дорохова Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дорохов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дорохова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Дорохов Игнат Герасимович

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дорохов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дорохова Акулина Герасимовна

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дорохов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дорохов Яков Герасимович

Отец ребёнка: Дорохов Герасим Иванович

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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