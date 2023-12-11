Фёдоров Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1910
Дата смерти05.10.1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1910
Записан 10.06.1910
Рождение ребёнка
28.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.1973