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Фёдоров Иван Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1910

Дата смерти

05.10.1973

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1910

Отец: Фёдоров Игнатий Фёдорович

Мать: Фёдорова Евдокия Иосифовна

Записан 10.06.1910
Рождение ребёнка
28.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
05.10.1973
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