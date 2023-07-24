Малахов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Малахов Семен

Мать: Малахова Анна

Смерть
Неизвестно
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