Моррозов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.2009
Дочь: Морозова Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности