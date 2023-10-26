Моррозов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моррозов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.2009

Дочь: Морозова Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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