Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рождения1905
Дата смерти05.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1935
Сын: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна
Смерть
05.09.1944
Причина смерти: После ранения
Похороны
Неизвестно