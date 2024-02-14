Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна

Рождение ребёнка
28.06.1935

Сын: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна

Смерть
05.09.1944
Причина смерти: После ранения
Похороны
Неизвестно

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