Скубий Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1957
Сын: Скубий Анатолий Викторович
Мать ребёнка: (Салихова) Марта Николаевна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Салихова) Марта Николаевна
Смерть
1999