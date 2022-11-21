Скубий Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скубий Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1957

Сын: Скубий Анатолий Викторович

Мать ребёнка: (Салихова) Марта Николаевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салихова) Марта Николаевна

Смерть
1999

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