Мирчинк (Ефимова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирчинк (Ефимова) Ольга Александровна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: Ефимова Анна Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Муж: Мирчинк Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
13.04.1889 ст.

Сын: Мирчинк Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1892 ст.

Дочь: Малевинская Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 17.04.1894 ст.

Сын: Мирчинк Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
02.06.1901

Сын: Мирчинк Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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