Мирчинк (Ефимова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Мать: Ефимова Анна Михайловна
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
13.04.1889 ст.
Сын: Мирчинк Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1892 ст.
Дочь: Малевинская Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
До 17.04.1894 ст.
Сын: Мирчинк Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1901
Отец ребёнка: Мирчинк Фёдор Михайлович