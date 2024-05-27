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Великая Княжна Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1853 ст.

Дата смерти

24.10.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1853 ст.

Отец: Император Александр II Николаевич

Мать: Мария Александровна (Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie of Hesse and by Rhine)

Бракосочетание
11.01.1874 ст.

Муж: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Рождение ребёнка
15.10.1874

Сын: Hereditary Prince Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Alexander William Ernest Albert

Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Рождение ребёнка
29.08.1875

Дочь: Of Edinburgh Marie Alexandra Victoria

Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Рождение ребёнка
25.11.1876

Дочь: Виктория Фёдоровна (Viktoria Melita of Edinburgh)

Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Рождение ребёнка
01.09.1878

Дочь: Of Saxe-Coburg And Gotha Alexandra Louise Olga Victoria

Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Unnamed son

Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Рождение ребёнка
20.04.1884

Дочь: Of Saxe-Coburg And Gotha Beatrice Leopoldine Victoria

Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert

Смерть
24.10.1920

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