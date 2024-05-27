Великая Княжна Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1853 ст.
Дата смерти24.10.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1853 ст.
Бракосочетание
11.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1874
Рождение ребёнка
29.08.1875
Рождение ребёнка
25.11.1876
Рождение ребёнка
01.09.1878
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Unnamed son
Отец ребёнка: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Alfred Ernest Albert
Рождение ребёнка
20.04.1884
Смерть
24.10.1920