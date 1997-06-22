Степанова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1997

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1997

Отец: Степанов Александр Викторович

Мать: Любовь

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