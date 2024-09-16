(Астафьева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Астафьева) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Мельник Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Тихон

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Василий

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Андрей

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Мельник Федор

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1904

Дочь: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич

Смерть
Около 1917
Причина смерти: Тиф

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