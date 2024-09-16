(Астафьева) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Мельник Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
До 1904
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Тихон
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Василий
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Андрей
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Мельник Федор
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1904
Дочь: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Мельник Григорий Андреевич
Смерть
Около 1917
Причина смерти: Тиф