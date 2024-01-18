Елеферий Герасимов
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти30.09.1862 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1836 ст.
Отец: Герасим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1862 ст.
Жена: Анна Тимофеева
Жениху 26, невесте 21. Поручители д. Кобылино Яков Григорьев и Лазарь Герасимов. По невесте д. Волкова крест.сын Григорий Матфеев, д. Раменье вдова Марфа Феофилактова.
Смерть
30.09.1862 ст.
В 24 года от горячки.
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.
Сын: Павел Елифериев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Восприемник Служащий в Белозерском уезде рядовой Роман Моисеев из д. Горково Тверской губернии Колязинского уезда.