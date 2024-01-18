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Елеферий Герасимов

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

30.09.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Герасим Иванов

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
21.01.1862 ст.

Жена: Анна Тимофеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 26, невесте 21. Поручители д. Кобылино Яков Григорьев и Лазарь Герасимов. По невесте д. Волкова крест.сын Григорий Матфеев, д. Раменье вдова Марфа Феофилактова.
Смерть
30.09.1862 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
В 24 года от горячки.
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.

Сын: Павел Елифериев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Служащий в Белозерском уезде рядовой Роман Моисеев из д. Горково Тверской губернии Колязинского уезда.

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