Булычева Марфа Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Булычева) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Булычев Михайла Андреевич
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булычев Макар (близнец Ермолая) (близнец Ермолая)
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булычев Ермолай (близнец Макара) (близнец Макара)
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Булычев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Булычев Андрей
Смерть
Неизвестно