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Булычева Марфа Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Андрей

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Булычева) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Рождение ребёнка
1774

Сын: Булычев Михайла Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Булычев Макар (близнец Ермолая) (близнец Ермолая)

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Булычев Ермолай (близнец Макара) (близнец Макара)

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Булычев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Булычев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Булычев Данила Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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