Кротких (Журавлёва) Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротких (Журавлёва) Александра Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2001

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