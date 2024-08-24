Васильева Степанида
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ВОЗМОЖНО дочь Васильева Савелия Георгиева (Григорьева) и Евдокии (Авдотьи) Ивановой из с. Никольское https://familio.org/persons/bffa3061-09b3-4910-bc43-a8c1a2c71ecf?personId=bffa3061-09b3-4910-bc43-a... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно