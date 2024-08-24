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Васильева Степанида

Место рождения

Горка, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
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Место
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Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
ВОЗМОЖНО дочь Васильева Савелия Георгиева (Григорьева) и Евдокии (Авдотьи) Ивановой из с. Никольское https://familio.org/persons/bffa3061-09b3-4910-bc43-a8c1a2c71ecf?personId=bffa3061-09b3-4910-bc43-a... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Яков Ермолаев

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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