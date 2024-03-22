Тишин Кузьма Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Кузьма Алексеевич

Место рождения

Баскаково, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 23.06.1917

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 23.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Баскаково, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1986
Бунырево, город Алексин, Тульская область
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