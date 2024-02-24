Пахомов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белая Эмилия Федоровна
Россия, Тверская область, Весьегонский район, с Кесьма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белая Эмилия Федоровна
Развод
Неизвестно
Жена: Белая Эмилия Федоровна