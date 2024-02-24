Пахомов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая Эмилия Федоровна

Россия, Тверская область, Весьегонский район, с Кесьма
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая Эмилия Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Белая Эмилия Федоровна

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