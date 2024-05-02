(Бобрина) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бобрина) Таисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бобрин Михаил

Мать: Бобрина Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Александр Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Степан Ананьевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Титов Юрий Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Ананьевич

Смерть
1991
Похороны
Неизвестно

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