(Бобрина) Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бобрин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Титов Степан Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Александр Степанович
Отец ребёнка: Титов Степан Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Титов Степан Ананьевич
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно