Орлова Галина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Алла Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Орлов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно