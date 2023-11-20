Орлова Галина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Галина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Алла Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Орлов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Константин Иванович

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