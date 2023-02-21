Овчарова (Тимонина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Тимонина) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1952

Отец: не указан

Мать: Тимонина Галина

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