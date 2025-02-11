(Fast) Agatha B. H.
женский, родилась 05.08.1800, Россия
умерла 09.11.1845, Россия
Супруги
Wiebe Peter Jacob F26.11.1798 г.р.
Дети
Loewen (Wiebe) Sara P F04.11.1830 г.р.
(Wiebe) Agatha P F02.11.1833 г.р.Показать еще 5
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Рождение
05.08.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
25.01.1820
Муж: Wiebe Peter Jacob F
Рождение ребёнка
04.11.1830
Дочь: Loewen (Wiebe) Sara P F
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1833
Дочь: (Wiebe) Agatha P F
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Рождение ребёнка
06.09.1835
Дочь: (Wiebe) Maria P F
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Рождение ребёнка
26.09.1837
Сын: Wiebe Bernhard P F
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1840
Дочь: (Wiebe) Agatha
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Рождение ребёнка
05.03.1842
Сын: Wiebe Abraham P F
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Рождение ребёнка
16.07.1844
Сын: Wiebe Abraham
Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F
Смерть
09.11.1845
Россия