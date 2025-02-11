(Fast) Agatha B. H. 05.08.1800 — найти родственников по фамилии на Familio

(Fast) Agatha B. H.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.08.1800, Россия

умерла 09.11.1845, Россия

Супруги
Wiebe Peter Jacob F26.11.1798 г.р.
Дети
Loewen (Wiebe) Sara P F04.11.1830 г.р.
(Wiebe) Agatha P F02.11.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия

Бракосочетание
25.01.1820

Муж: Wiebe Peter Jacob F

Бракосочетание с: Gertruda WALL

Рождение ребёнка
04.11.1830

Дочь: Loewen (Wiebe) Sara P F

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
02.11.1833

Дочь: (Wiebe) Agatha P F

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Рождение ребёнка
06.09.1835

Дочь: (Wiebe) Maria P F

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Рождение ребёнка
26.09.1837

Сын: Wiebe Bernhard P F

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
20.01.1840

Дочь: (Wiebe) Agatha

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Рождение ребёнка
05.03.1842

Сын: Wiebe Abraham P F

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Рождение ребёнка
16.07.1844

Сын: Wiebe Abraham

Отец ребёнка: Wiebe Peter Jacob F

Смерть
09.11.1845
Россия

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