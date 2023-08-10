Юров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрова) Анна

Мать ребёнка: Юрова Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрова) Полина

Мать ребёнка: Юрова Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Юрова) Александра

Мать ребёнка: Юрова Феодосья

Рождение ребёнка
16.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрова Феодосья

Смерть
Неизвестно

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