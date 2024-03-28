Карпухин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1969 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1986

Отец: Карпухин Николай

Мать: Алексенцева (Патрина) Лариса

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.2014

Жена: (Штуль) Алена

Рождение ребёнка
21.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Штуль) Алена

Рождение ребёнка
06.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Штуль) Алена

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