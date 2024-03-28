Карпухин Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1986
Отец: Карпухин Николай
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.2014
Жена: (Штуль) Алена
Рождение ребёнка
21.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Штуль) Алена
Рождение ребёнка
06.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Штуль) Алена