Удалова (Шадрина) Валентина Аввакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1940
Дата смерти02.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1962
Сын: Удалов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Удалов Виктор Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1968
Сын: Удалов Николай Викторович
Отец ребёнка: Удалов Виктор Федорович
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
02.06.2021