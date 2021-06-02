Удалова (Шадрина) Валентина Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Шадрина) Валентина Аввакумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1940

Дата смерти

02.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1940

Отец: Шадрин Аввакум Афанасьевич

Мать: Шадрина (Устюгова) Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удалов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1962

Сын: Удалов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Удалов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
09.04.1968

Сын: Удалов Николай Викторович

Отец ребёнка: Удалов Виктор Федорович

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
02.06.2021

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