Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Исаев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
?.01.1882
Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно