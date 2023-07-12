Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Исаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
?.01.1882

Сын: Исаев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Исаев Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Исаев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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