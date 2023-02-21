Флиорин Исидор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флиорин Исидор Степанович

Место рождения

Sofia, Sofia City Province Bulgaria

Дата рождения

1857

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Флорин Сте Д

Мать: не указана

Sofia, Sofia City Province Bulgaria
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Флиорин Пётр Исидорович

Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна

Bulgaria
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна

Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна

Sofia, Sofia City Province Bulgaria
Рождение ребёнка
1890

Сын: Флиорин Борис Исидорович

Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Флиорина Елена Исидоровна

Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1909
Екатеринослав
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