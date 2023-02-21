Флиорин Исидор Степанович
Место рожденияSofia, Sofia City Province Bulgaria
Дата рождения1857
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Флорин Сте Д
Sofia, Sofia City Province Bulgaria
Рождение ребёнка
До 1887
Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна
Bulgaria
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна
Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна
Sofia, Sofia City Province Bulgaria
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Флиорина Елена Исидоровна
Мать ребёнка: Венгеровская Зинаида Саввишна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1909
Екатеринослав