Судакова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1998

Сын: Судаков Игорь Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.2001

Сын: Судаков Юрий Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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