Судакова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1998
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.2001
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности