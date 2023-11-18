Селезнёв Григорий Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селезнёв Павел
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
27.03.1901
Сын: Селезнёв Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Пачина Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Павловна
Смерть
Неизвестно