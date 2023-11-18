Селезнёв Григорий Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв Григорий Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнёв Павел

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
27.03.1901

Сын: Селезнёв Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Пачина Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Павловна

Смерть
Неизвестно
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