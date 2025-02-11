Зенина Аксинья Ивановна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенина Аксинья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1782

умерла Неизвестно

Супруги
Зенин Семён Максимович1780 г.р.
Дети
Зенин Марк Семёнович1804 г.р.
Зенин Тимофей Семёнович1807 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесных (Зенина) Домна Семёновна

Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Зенин Марк Семёнович

Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зенин Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Зенин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Зенина) Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.