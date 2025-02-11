Зенина Аксинья Ивановна
женский, родилась 1782
умерла Неизвестно
Супруги
Зенин Семён Максимович1780 г.р.
Дети
Зенин Марк Семёнович1804 г.р.
Зенин Тимофей Семёнович1807 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесных (Зенина) Домна Семёновна
Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зенин Марк Семёнович
Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Зенина) Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Зенин Семён Максимович
Смерть
Неизвестно