Филипенкова (Малышева) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1970
Отец: Малышев Михаил Иванович
Мать: Малышева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
11.12.1993
Сын: Филипенков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Филипенков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.08.2005
Дочь: Филипенкова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Филипенков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно