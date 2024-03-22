Филипенкова (Малышева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенкова (Малышева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Полесск, Полесский, Калининградская область

Дата рождения

15.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1970

Отец: Малышев Михаил Иванович

Мать: Малышева Мария Яковлевна

Полесск, Полесский, Калининградская область
Рождение ребёнка
11.12.1993

Сын: Филипенков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Филипенков Алексей Иванович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
30.08.2005

Дочь: Филипенкова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Филипенков Алексей Иванович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипенков Алексей Иванович

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