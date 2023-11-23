Милкова Евгения Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Милкова) Екатерина Антонинова
Отец ребёнка: Милков Антонин Андреев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова
Отец ребёнка: Милков Антонин Андреев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Милков Владимир Антонинов
Отец ребёнка: Милков Антонин Андреев
Смерть
Неизвестно