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Милкова Евгения Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милков Антонин Андреев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Милкова) Екатерина Антонинова

Отец ребёнка: Милков Антонин Андреев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Отец ребёнка: Милков Антонин Андреев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Милков Владимир Антонинов

Отец ребёнка: Милков Антонин Андреев

Смерть
Неизвестно

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