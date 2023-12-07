Быков-Люлюкин Василий Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1852 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Петр Васильевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна
Рождение ребёнка
27.07.1857 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна
Рождение ребёнка
11.03.1862 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна
Смерть
Неизвестно