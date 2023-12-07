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Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Мать: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна

Рождение ребёнка
28.09.1852 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1857 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1862 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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