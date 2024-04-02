Чирин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
По 1961
Горьковский политехнический институт
высшее | специальность машиностроение
Бракосочетание
1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Горький
Развод
1975

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Конструкторский отдел маш.завода
Смерть
2006
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