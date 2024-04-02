Чирин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
По 1961
Горьковский политехнический институт
высшее | специальность машиностроение
Бракосочетание
1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Горький
Развод
1975
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Конструкторский отдел маш.завода
Смерть
2006