Денисенко Александр Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисенко Александр Никитин

Денисенко Александр Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерипаска Иулиания Семенова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Денисенко Константин Александров

Мать ребёнка: Дерипаска Иулиания Семенова

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Денисенко Мария Александрова

Мать ребёнка: Дерипаска Иулиания Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.