Денисенко Александр Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Денисенко Константин Александров
Мать ребёнка: Дерипаска Иулиания Семенова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Денисенко Мария Александрова
Мать ребёнка: Дерипаска Иулиания Семенова
Смерть
Неизвестно