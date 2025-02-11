Степанова (Тучина) Анна Феодоровна 01.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанова (Тучина) Анна Феодоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.06.1900, Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.06.1985, Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

Дети
Степанов Владимир Иванович18.02.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.02.1925

Сын: Степанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Гурьевич

Ульяновская область, Россия

Смерть
02.06.1985
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

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