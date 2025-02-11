Степанова (Тучина) Анна Феодоровна
женский, родилась 01.06.1900, Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.06.1985, Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Дети
Степанов Владимир Иванович18.02.1925 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1925
Сын: Степанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Гурьевич
Ульяновская область, Россия
Смерть
02.06.1985
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область