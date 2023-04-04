Круковский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Круковский Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круковский Семен
Мать ребёнка: (Нелединская) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круковский Пётр
Мать ребёнка: (Нелединская) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Нелединская) Анна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корвин-Круковский Василий
Мать ребёнка: (Нелединская) Анна
Смерть
1836