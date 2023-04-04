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Круковский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Круковский Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круковский Семен

Мать ребёнка: (Нелединская) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круковский Пётр

Мать ребёнка: (Нелединская) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нелединская) Анна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Корвин-Круковский Василий

Мать ребёнка: (Нелединская) Анна

Смерть
1836

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