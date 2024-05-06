Дарья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бахвалова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
09.08.1839 ст.
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Парасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
25.04.1846
Сын: Бахвалова Николай Андреев
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
24.08.1847
Дочь: Бахвалова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
07.09.1851 ст.
Сын: Бахвалов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреев
Смерть
Неизвестно