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Дарья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бахвалова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Андреев

Рождение ребёнка
09.08.1839 ст.

Сын: Демид / Диомид Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844

Сын: Бахвалов Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Парасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Андреев

Рождение ребёнка
25.04.1846

Сын: Бахвалова Николай Андреев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Рождение ребёнка
24.08.1847

Дочь: Бахвалова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреев

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1851 ст.

Сын: Бахвалов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреев

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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