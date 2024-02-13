Терещенко Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Инна Сергеевна

Мать ребёнка: Курбесова Гальвина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Курбесова Гальвина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбесова Гальвина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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