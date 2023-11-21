Bilinski Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bilinski Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1906

Дата смерти

После 1934

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906

Отец: Bilinski Joannes

Мать: Катерина

Смерть
После 1934
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