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Панин Максим Филиппович

Место рождения

с.Гоголь-Бор Земетчинский район Пензенской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Филипп Васильевич

Мать: Панин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панина) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.09.1906

Сын: Панин Александр Максимович

Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Панин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
31.08.1911

Дочь: (Панина) Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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