Панин Максим Филиппович
Место рожденияс.Гоголь-Бор Земетчинский район Пензенской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Филипп Васильевич
Мать: Панин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панина) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1906
Сын: Панин Александр Максимович
Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.10.1910
Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
31.08.1911
Дочь: (Панина) Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно